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Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Ekmek ve pide fırınları, yufka üretimi yapan imalathaneler, kasaplar ve marketleri denetleyen ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve işyerlerindeki hijyen kurallarını denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca denetim yaptıkları işletmelerde Covid-19 tedbirleri hakkında da esnaflara bilgilendirme yaptı.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, toplum ve halk sağlığını önemsediklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi konusunda her türlü tedbiri aldıklarını, denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini söyledi. - ÇORUM

Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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