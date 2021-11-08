"Çoruh Nehri'nde ren geyikleri görüldü iddiası"

ARTVİN (Haberler.com) - Artvin iline bağlı Borçka Belediyesi'nin Twitter hesabından ''Çoruh Nehri boyunca giriş yapan ren geyikleri görüldü'' açıklamasıyla videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda çok sayıda geyiğin nehirden geçiş yaptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER İTALYA'DA ÇEKİLMİŞ

Belediyenin bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, videonun Çoruh Nehri'nde çekilmediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda görüntülerin İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki San Domenico Gölü'ne ait olduğu anlaşıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin kurgu olduğunu dair yorumlar yapılırken, belediyeden açıklama geldi. Yapılan açıklamada ren geyiklerinin geçişini gösteren videonun kurgu olduğunu belirterek, "Av cinayettir" mesajı verildi. Belediyenin paylaşımında, "Kurgu olan bu video ile eğer hepinizin dikkatinizi çekebildiysek; maalesef kara avcılığı nedeniyle bu muhteşem görüntüleri görme ihtimalimiz gün geçtikçe azalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan görüntülerin İtalyan bir Facebook kullanıcısına ait olduğu tespit edildi.

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Emine Ezgi Özdemir Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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