Çoruh Nehri'nde ren geyikleri görüldü iddiası - Haberler
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Çoruh Nehri'nde ren geyikleri görüldü iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Artvin'de Borçka Belediyesi, ''Çoruh Nehri boyunca giriş yapan ren geyikleri görüldü'' notuyla sosyal medyada bir video paylaştı. Video kısa sürede viral olurken, görüntülerin Borçka'da değil, İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki San Domenico Gölü'nde çekildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye, görüntülerin kurgu olduğunu belirterek, "av cinayettir" mesajı verdi. Paylaşımın kara avcılığına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı anlaşıldı.

ARTVİN (Haberler.com) - Artvin iline bağlı Borçka Belediyesi'nin Twitter hesabından ''Çoruh Nehri boyunca giriş yapan ren geyikleri görüldü'' açıklamasıyla videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda çok sayıda geyiğin nehirden geçiş yaptığı anlar yer aldı.

Çoruh Nehri'nde ren geyikleri görüldü iddiası

GÖRÜNTÜLER İTALYA'DA ÇEKİLMİŞ

Belediyenin bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, videonun Çoruh Nehri'nde çekilmediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda görüntülerin İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki San Domenico Gölü'ne ait olduğu anlaşıldı.

Çoruh Nehri'nde ren geyikleri görüldü iddiası

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin kurgu olduğunu dair yorumlar yapılırken, belediyeden açıklama geldi. Yapılan açıklamada ren geyiklerinin geçişini gösteren videonun kurgu olduğunu belirterek, "Av cinayettir" mesajı verildi. Belediyenin paylaşımında, "Kurgu olan bu video ile eğer hepinizin dikkatinizi çekebildiysek; maalesef kara avcılığı nedeniyle bu muhteşem görüntüleri görme ihtimalimiz gün geçtikçe azalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan görüntülerin İtalyan bir Facebook kullanıcısına ait olduğu tespit edildi.

Çoruh Nehri'nde ren geyikleri görüldü iddiası

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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"Borçka Belediyesi, ''Çoruh Nehri boyunca giriş yapan ren geyikleri görüldü'' notuyla bir video paylaştı. Videonun Borçka'da değil, İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki San Domenico Gölü'nde çekildiği ortaya çıktı. Paylaşımın kara avcılığına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı ve kurgu olduğu belirtildi."

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