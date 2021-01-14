CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Diyarbakır'da sağlık kurumlarında 536 aile hekimi birimi ve 213 ayrı poliklinikte yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı çalışmalarını takip ederek, sağlık personeline geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sağlık çalışanlarına ilk doz aşılamanın başladığını belirterek, ilde aşı dağıtımlarını dün gerçekleştiklerini bildirdi.

Kendisinin de aşı yaptırdığını ifade eden Tekin, "Başhekimlerimizden ve sahadan aldığımız geri bildirimlere göre sağlık personeli arasında aşı konusunda teveccüh söz konusu. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Aşılamayla kısa sürede salgın konusunda etkin ve verimli sonuç alınmasının hedeflendiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Aşının gerek koruyuculuğu gerek etkinliğiyle bu mücadeleden başaralı şekilde çıkacağımızdan eminiz. Diyarbakır'a ilk etapta 27 bin 560 aşı geldi. İl genelinde 22 bin personelimiz mevcut. İlk gün için yüzde 50 hedef koyduk. İnşallah personelimizin yarısını bugün bitirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada planlamalarımız yapıldı. İnşallah hedeflerimize de etkin şekilde ulaşacağız."

Tekin, sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda risk grubundaki vatandaşlara da aşı uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Mardin

Mardin'de sağlık kurumlarındaki 62 odada aşı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Vali Mahmut Demirtaş ile İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Mardin Devlet Hastanesinde aşı çalışmalarını takip etti.

Vali Demirtaş, kentte sağlık çalışanlarına sabahtan itibaren ilk doz aşılamanın başladığını bildirerek, fedakarlıklardan dolayı bütün sağılık çalışanlarına teşekkür etti. Demirtaş, "En yakın zamanda aşılama çalışmaların biteceğini düşünüyorum. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü bir devlet olduğunu ortaya koymuştur. Vatandaşlarının sağlığı ne kadar önemli olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, aşıların yapılmasının sürecin bittiği anlamına gelmediğini, herkesin sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Şırnak

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de Şırnak Devlet Hastanesinde CoronaVac aşısı yaptırdı.

Başıbüyük, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı olmasının ardından randevu sistemiyle Şırnak'taki bütün hastanelerde, sağlık ocaklarında ve toplum sağlığı merkezlerinde aşılama çalışmalarının başladığını söyledi.

Birkaç gün içinde il genelindeki tüm sağlık çalışanların aşı uygulamasının bitirilmesini planladıklarını aktaran Başıbüyük, konuşmasını şöyles ürdürdü:

"Aşıya, sağlık çalışanlarımızın büyük bir ilgisi var. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah, bu aşı hayırlara vesile olur, bu hastalıktan çok çabuk bir şekilde kurtuluruz. Bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında bu aşımız yapılıyor. İlk aşamada sağlık çalışanlarına bu aşılar yapılacak. Daha sonra da huzurevindeki vatandaşlarımız aşı olacak. Aşılar geldikçe de peyderpey herkese aşılar yayılacak."

Elazığ

Elazığ'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ve Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş'e ilk aşı uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları tamamladıklarını anlatan Polat, aşı odalarında tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Elazığ genelinde bugün itibariyle 256 aşı odası açtıklarını ifade eden Polat, aşılamanın randevu usulü yürütüleceğini anlattı.

Polat, "Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Kesinlikle aşılarını yaptırsınlar. Elazığ'a 9 bin 240 aşı geldi. Bu Elazığ'daki toplam sağlık personelinin tamamını karşılamaktadır. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar