5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Sağlık

Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının 5 milyonluk yeni dozu Türkiye'ye ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı gelmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı.

10 GÜNDE 8 MİLYON DOZ ÇİN AŞISI GELDİ

Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatta 3 milyon doz Coronavac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'de 5 bin 575 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 575 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Angela Merkel Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 18:33:51. #1.16#

title