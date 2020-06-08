Corona Vrüsü Salgını Sonrasında Amerikan Ekonomisinden Beklentiler Corona virüsü salgını sonrasında Amerikan ekonomisinde nasıl bir tablo bekleniyor?

Corona virüsü salgını sonrasında Amerikan ekonomisinde nasıl bir tablo bekleniyor? Türkiye diğer ülkelere göre salgının yarattığı ekonomik depremi daha az hasarla mı atlattı? ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahu Yıldırmaz, VOA Türkçe'den Mehtap Çolak Yılmaz'ın sorularını yanıtladı