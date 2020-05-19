Corona Virüsü Salgınında Eczacılar Sorunlarına Çözüm Bekliyor 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde gündemde Corona virüsü salgını ve süreçte hayatını kaybeden eczacılar vardı.

14 Mayıs Eczacılar Günü'nde gündemde Corona virüsü salgını ve süreçte hayatını kaybeden eczacılar vardı. Eczacılar, Türkiye'de maske dağıtımı ve satışında yaşanan sorunlardan rahatsızlıklarını dile getirdi. Eczanelerin elektronik reçete, malzeme ve dezenfektasyon desteği talepleri de yanıt bekliyor