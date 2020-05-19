Corona Virüsü Salgınında Eczacılar Sorunlarına Çözüm Bekliyor
14 Mayıs Eczacılar Günü'nde gündemde Corona virüsü salgını ve süreçte hayatını kaybeden eczacılar vardı.
19.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:49
14 Mayıs Eczacılar Günü'nde gündemde Corona virüsü salgını ve süreçte hayatını kaybeden eczacılar vardı. Eczacılar, Türkiye'de maske dağıtımı ve satışında yaşanan sorunlardan rahatsızlıklarını dile getirdi. Eczanelerin elektronik reçete, malzeme ve dezenfektasyon desteği talepleri de yanıt bekliyor
Kaynak: DailyMotion.com