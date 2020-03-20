Corona ve AidAmira adlı gemilerde Korona virüs şüphesi
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Corona ve AidAmira adlı gemilerde Korona virüs şüphesi

Güney Afrika'nın Cape Town limanında karantina altında tutulan M/V AidAmira yolcu gemisi ve M/V Corona adlı kargo gemisinde yapılan Korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

20.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:31
Corona ve AidAmira adlı gemilerde Korona virüs şüphesi

Güney Afrika'nın Cape Town limanında karantina altında tutulan M/V AidAmira yolcu gemisi ve M/V Corona adlı kargo gemisinde yapılan Korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Güney Afrika'nın Cape Town limanından 11 Mart'ta ayrılan ve bir mürettebatında tipik Korona virüs belirtilerinin görülmesi üzerine geri dönen M/V Corona adlı kargo gemisi karantinaya alındı. M/V Corona adlı gemide Korona virüsü belirtilerinin ortaya çıkması üzerine M/V AidAmira yolcu gemisi de karantinaya alındı. Güney Afrika liman yetkilileri, Cape Town limanında karantinaya alınan yolcu ve kargo gemilerinde yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Karantinaya alınan gemideki mürettebattan bir kişi ve M/V AidAmira yolcu gemisine katılan 6 yolcunun 9 Mart'ta İstanbul'dan yapılan aktarmalı uçuşla Cape Town'a geldikleri tespit edildi.

"Yüksek alarm seviyesinde kalacağız"

Güney Afrika'nın sekiz büyük limanının yönetiminden ve idaresinden sorumlu olan Güney Afrika'nın bir devlet şirketi Transnet Ulusal Liman Otoritesi Liman Başkanı şefi Sabelo Mdlalose, "Bu şimdiye kadar hiçbir limanımızda onaylanmış korona virüs vakası olmadığı anlamına geliyor. Bu ilk korkunun ardından yüksek alarm seviyesinde kalacağız. Tüm taraflar sonuçların negatif dönmesinden sonra yolculuklarına devam edebilecekler. Yetkili birimlerle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

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