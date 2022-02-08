Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3) - Haberler
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Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)

Demirören Haber Ajansı, Ruhan Yalçın - Güncel
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Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)

HAYRABOLU'DA DERE TAŞTI; 20 KUZU ÖLDÜTekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı kırsal Yörgüç Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Uzundere'nin taşması sonucu su baskınları oldu.

TEKİRDAĞ (DHA) - HAYRABOLU'DA DERE TAŞTI; 20 KUZU ÖLDÜ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı kırsal Yörgüç Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Uzundere'nin taşması sonucu su baskınları oldu. Taşkında mahallenin dışında bulunan, Mehmet Yücetürk'e ait ağılı da su bastı. Sel sularına kapılan 20 kuzu öldü. Mahallenin diğer mahallelerle ulaşımını sağlayan köprü de su altında kaldı.

Yörgüç Mahallesi muhtarı Süleyman Yücetürk, "Derenin kenarında bulunan ağılı sel sularının basması sonucu köylümüze ait 20 kuzu öldü. Geçmiş olsun, diyoruz. Bu dere zaman zaman taşıyor. Bununla alakalı gerekli başvuruları yaptık ama bir türlü temizlenmedi" dedi.

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,


Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)

Çorlu Deresi taştı; tarım alanları sular altında kaldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Hayrabolu, Tekirdağ, Ölü, su, Güncel, Haber

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