Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti
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Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu'nun kardeş şehri Makedonya'nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

11.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:12
Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti

Belediye Başkan Yardımcısı ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu'nun kardeş şehri 'nın şehrine ziyaret gerçekleştirdi.


Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çorlu Belediyesi Meclis Üyeleri Bilgehan Çağlar, Engin Akın ve Cüneyt Ergün, Çorlu Belediyesinin kardeş belediyesi Makedonya'nın Kumonova kentinin 500. kuruluş yıl dönümü ve Alman işgalinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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