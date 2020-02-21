Çorlu Belediyesi buz pisti ilgi görüyor

21.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:44

Çorlu Belediyesi tarafından ilçedeki öğrenciler ile çocukların kullanımına sunulan ve ücretsiz bir şekilde hizmet veren buz pisti ilgi görüyor.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da katıldığı bir programla açılışı gerçekleştirilen Çorlu buz pistinde çocuklar gönüllerince eğleniyor.



Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'na kazandırılan buz pisti ile ilgili olarak belediye meclisinden cüzi de olsa ücret uygulanması yönünde karar çıktığını ancak çocukların talebi nedeniyle herhangi bir ücret almadıklarını kaydeden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt esasen buz pistinin hem çocuklar için hem de çarşı esnafının hareketlilik yaşaması için tertiplendiğini söyledi.



2020 Avrupa Spor Kenti unvanını elinde bulunduran Çorlu'da günün belli saatlerinde belli yaş grubundaki çocukların kullanımına sunulan Çorlu Buz Pisti'ne öğrenciler başta olmak üzere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA