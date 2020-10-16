Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çolpan: "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'nda tanım dışında kalan faaliyetlere müsaade edilmeyecek"
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Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çolpan: "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'nda tanım dışında kalan faaliyetlere müsaade edilmeyecek"

16.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:47
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çolpan:

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yapımı devam eden 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' ile ilgili tanım dışında kalan faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yapımı devam eden 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' ile ilgili tanım dışında kalan faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Çorlu'da 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' ile ilgili yapılan müracaatları değerlendiren Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, kanun ve yönetmeliklere uymayan hiçbir çalışmaya dün olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Çorlumuzun imar uygulama planlarında 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' olarak belirlenmiş bölgelerde Belediye Başkanlığımıza yapılan müracaatlar kapsamında imalathane amaçlı yapı inşaat ruhsatları düzenlenmiş ve düzenlemeye devam edilmektedir. Özellikle Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda sağ ve sol kısımlarda yoğunlaşan ve inşaat çalışmaları devam eden bu tür yapıların gelecekte sanayi sitesi benzeri oluşumlara neden olacağı varsayımıyla vatandaşlarımızın tedirgin olduğu anlaşılmaktadır. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin tanımlar başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının zz alt bendinde yapılmış ve bu alan, 'Çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, parlayıcı ve yanıcı madde içermeyen depoların, toptan ticaret pazarlama ve depolama alanlarının, konaklama tesislerinin, lokantaların, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salonunun yapılabileceği çalışma alanları' şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu yapıların faaliyet konuları bu tanımda yapılmış olup, bu tanım dışında kalan herhangi bir faaliyete müsaade edilmesi asla söz konusu değildi. Halkımız müsterih olsun. Kendilerini tedirginliğe iten sanayi sitesi ve benzeri oluşumlara bu bölgelerde müsaade edilmeyecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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