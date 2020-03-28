Çorlu Bakkallar Odası, esnafa kredi desteğinden memnun Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, esnafa sağlanan kredi desteğinden memnun olduklarını bildirdi.

Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, esnafa sağlanan kredi desteğinden memnun olduklarını bildirdi.

Gümüş, yaptığı açıklamada, gerekli şartları taşıyan tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ile 25 bin lira ticari kart desteği verileceğini söyledi.

Odaya kayıtlı üyelerin 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz 25 bin liralık kredilerden ilgili banka şubelerine başvurarak yararlanabileceğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle bakkal, market, kuruyemişçi, manav işletmecisi esnaflarımız da büyük bir sorumluluk altına imza atmaktalar. Bu doğrultuda müşteri ile direkt yakın temas gerektiren böylesi meşakkatli bir işi canla başla yerine getirdikleri için üyelerimiz, bu zor günleri atlatacak. Bu zorlu süreçleri vatandaşlarımız ve esnaflarımızla mümkün mertebe en az zararla kapatabilmek için el birliği ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Devletimiz, her zaman olduğu gibi bu defa da bizleri düşünerek bu zorlu süreçte güzel kredi imkanları sağladı."

Kaynak: AA