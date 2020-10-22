Çorlu Atatürk Havalimanı uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanı 10 ildeki havalimanlarıyla birlikte uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanı 10 ildeki havalimanlarıyla birlikte uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanının da aralarında bulunduğu 10 ildeki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı açıklamasında, ekli listede belirtilen havalimanlarının uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine, 5682 sayılı Pasaport Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak seçilen havalimanları şöyle sıralandı:

"Antalya-Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir-Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir-Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli-Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya-Zafer Havalimanı, Sivas-Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa-GAP Havalimanı, Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanı." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı