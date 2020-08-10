Corendon Airlines'tan 'ikili koltuk' hizmeti CORENDON Airlines, Türkiye havacılık sektöründe bir ilke imza atarak, yolcularına yanlarında yer alan boş koltuğu uygun fiyatla rezerve etme imkanı sunuyor.

CORENDON Airlines, Türkiye havacılık sektöründe bir ilke imza atarak, yolcularına yanlarında yer alan boş koltuğu uygun fiyatla rezerve etme imkanı sunuyor. 'İkili Koltuk/Double Seat' hizmeti özellikle pandemi döneminde konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi isteyen yolcuları hedefliyor.

Daha fazla boş alan, daha ferah bir uçuş deneyimi sunan ikili koltuk hizmeti, seyahat ederken rahat ve güvenli bir ortam arayan yolcular için geliştirildi. Hizmetle, ikinci koltuk daha uygun fiyattan satın alınabiliyor. İkili koltuk satın alabilme imkanı, Corendon Airlines'ın tüm hatlarında geçerli olurken, satışa da sunuldu. İkinci koltuğun fiyatı ise 39,99 Euro'dan başlıyor.

Kaynak: DHA