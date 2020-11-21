Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü

21.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:33

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapan çorbacıya gelip masaya servis isteyen grup ile esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Taşlı sopalı kavga kameralar tarafından görüntülendi.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında, meydana gelen kavgada; cadde üzerindeki çorbacıya gelen 4 kişi, masaya servis istedi. Garsonlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında masaya servis yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp, sokağa taştı.

SOKAĞA TAŞAN KAVGAYA ÇEVREDEKİ ESNAFLAR DA DAHİL OLDU

Çevredeki esnafın da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. 2 kişinin aldıkları darbelerle yaralandığı kavgaya ilk müdahaleyi olay yeri yakınındaki trafik polisleri yaptı. 2 yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü

KAVGA SONRASI YARALANANLARIN YAKINLAR POMPALI TÜFEKLE ÇPRBACIYI BASTI

Bir süre sonra yaralanların yakınları, ellerinde pompalı tüfek ile çorbacıya geldi. Çevredekilerin araya girmesiyle grup, bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 22:42:06. #1.15#
title