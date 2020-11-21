Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapan çorbacıya gelip masaya servis isteyen grup ile esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Taşlı sopalı kavga kameralar tarafından görüntülendi.
Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında, meydana gelen kavgada; cadde üzerindeki çorbacıya gelen 4 kişi, masaya servis istedi. Garsonlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında masaya servis yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp, sokağa taştı.
SOKAĞA TAŞAN KAVGAYA ÇEVREDEKİ ESNAFLAR DA DAHİL OLDU
Çevredeki esnafın da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. 2 kişinin aldıkları darbelerle yaralandığı kavgaya ilk müdahaleyi olay yeri yakınındaki trafik polisleri yaptı. 2 yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.
KAVGA SONRASI YARALANANLARIN YAKINLAR POMPALI TÜFEKLE ÇPRBACIYI BASTI
Bir süre sonra yaralanların yakınları, ellerinde pompalı tüfek ile çorbacıya geldi. Çevredekilerin araya girmesiyle grup, bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.