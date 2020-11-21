Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapan çorbacıya gelip masaya servis isteyen grup ile esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Taşlı sopalı kavga kameralar tarafından görüntülendi.