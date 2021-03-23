Çorba içerken yuttuğu ve midesine saplanan iğne endoskopi ile çıkarıldı
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Çorba içerken yuttuğu ve midesine saplanan iğne endoskopi ile çıkarıldı

23.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:22
Çorba içerken yuttuğu ve midesine saplanan iğne endoskopi ile çıkarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki kadının içtiği çorbanın içine düşen ve yuttuğu sırada midesine saplanan iğne, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki kadının içtiği çorbanın içine düşen ve yuttuğu sırada midesine saplanan iğne, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

İlçede içtiği çorba içtiği sırada içine tabağa düşen iğneyi yutan kadın, yakınlarınca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Çekilen tomografide hastanın midesine saplandığı belirlenen iğne, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yaren Dirik tarafından endoskopi yöntemiyle alındı.

Dirik, bu tür vakalarda hastaların en kısa zamanda hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi.

Hastanın iğne yutma şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlatan Dirik, "İğnenin ameliyatsız alınması hastanın sağlığı açısından önemliydi. Hasta midesinde taşıdığı iğneden kurtuldu. Hastamızı taburcu ettik." diye konuştu.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Demirkol ise endoskopinin tedavi dışında tanı amaçlı da kullanıldığını belirtti.

Van'da son yıllarda mide ve yemek borusu kanserlerinin sıklıkla görüldüğünü ifade eden Demirkol, "Hastalarımızın gaz, şişkinlik, mide yanması, karın ağrısı, yutma güçlüğü, kilo kaybı ve mide bulantısı gibi semptomları önemsemesini ve mutlaka bir uzmana başvurmasını öneriyoruz. İlaç tedavisiyle semptomlarında azalma olmayan hastaların mutlaka endoskopiyle değerlendirilmesi gerekiyor. Hastanemize başvuran hastanın midesindeki iğne ameliyatsız şekilde çıkarıldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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