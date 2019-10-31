31.10.2019 14:49

Çoraplı soyguncular kuyumcuyu borçları için soymuş

Antalya'da çorapla kuyumcu soyan hırsızlardan diğeri 3 kilo altınla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen iki zanlı ilk ifadelerinde borçlarından dolayı icralık oldukları ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da borçlarından dolayı icralık olduğu ileri sürülen ve kafalarında ten çorapla kuyumcudan 700 bin liraya yakın ziynet eşyası çalan 2 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden biri olay yerinde, diğeri kaçtığı otomobille yaklaşık 3 kilogramlık altınla yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açan kuyumcu Feyzi Bulce, bir süre sonra içeriye kafasında ten çorapla gelen 2 kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre şüphelilerden birisi elindeki silahı göstererek Bulce'ye sesini çıkarmamasını söyledi, ardından silahın kabzasını kafasına vurarak Bulce'yi bayılttı. 700 bin liraya yakın ziynet eşyasını alan şüphelilerin dükkandan kaçacağı sırada kendine gelen Bulce, şahıslardan birini ayağından yakaladı. Diğer şüpheli ziynet eşyalarıyla birlikte otomobile binip kaçtı. Bulce'nin dükkanındaki sesleri duyan çevre esnafı da kuyumcu dükkanına gelerek şüphelilerden M.A.'yıyakaladı. Öte yandan, Bulce'nin yüzünde ve boyun kısmında yara izlerinin olduğu görüldü.

Kaçan otomobil ara sokakta terk edilmiş olarak bulundu

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yakalanan M.A.'yı gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli için çevrede araştırma başlattı. Verilen eşkal üzerinde çalışma yapan polis, diğer şüphelinin kullandığı aracı kuyumcu dükkanına 150 metre uzaklıktaki bir ara sokakta terk edilmiş olarak buldu. Polis, aracın içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda farklı plakalar ele geçirdi.

"İcralık olmuşlar"

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra E.B.isimli diğer şüpheli, terk ettiği aracı bırakıp başka araçla evine gitmeye çalıştığı esnada üzerinde 3 kilo altınla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde borçlarından dolayı icralık oldukları ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan şüphelileri tespit etmek için kuyumcu Feyzi Gülce'de Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: İHA