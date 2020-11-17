Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
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Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı

17.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:56
Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kent çöplüğüne çevrilen ormanlık alanda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kent çöplüğüne çevrilen ormanlık alanda temizlik çalışmaları başlatıldı. Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ormandan 28 kamyon çöp çıkardı.

Döşemealtı ilçesinde çevre düşmanları tarafından adeta kent çöplüğüne çevrilen ormanlık alana müdahale edildi. Ağır makine ekipmanlarıyla saatler süren temizlik çalışması sonunda ormanlık alan eski görünümüne kavuştu.

28 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutları ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan bölgede temizlik çalışması başlattı. Antalya'nın en geniş yeşil alanları ve doğal zenginlik kaynağı Döşemealtı'nda bölgedeki çam ormanı dokusuna zarar verilmesi üzerine harekete geçen Belediye ekipleri 3 iş makinesi ve 7 kamyonla saatler süren temizlik çalışmasında ormandan 28 kamyon çöp çıktı.

BÖLGE ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Orman Bölge Müdürlüğü arazisinde temizlik yapan Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan bölgede temizlik yapmak için gerekli izinleri aldık ve ekiplerimiz çalışmaya başladı. Saatlere süren bir çalışma sonunda bölgeyi ancak temizledik. Kamyonlar dolusu çöp çıktı. Doğayı kirletmeyelim. Kirlenmesine de izin vermeyelim. Ormanlar bizim milli değerlerimizdir. Dünyanın akciğerleridir" diye konuştu.

(İHA)

Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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