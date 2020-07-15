Çöpleri karıştırırken koronaya yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
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Çöpleri karıştırırken koronaya yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan bir kişi, iddiaya göre sürekli çöpleri karıştırması sonucu korona virüse yakalandı.

Çöpleri karıştırırken koronaya yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
15.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:24

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan bir kişi, iddiaya göre sürekli çöpleri karıştırması sonucu korona virüse yakalandı. Virüsü eşi ve çocuklarına bulaştıran bina görevlisi dışarı çıkmaya devam ederken, binada oturan vatandaşlar gönüllü olarak karantinaya girdi. Şahsın da dışarı çıkıp alışveriş yapmayı sürdürdüğü öğrenildi.

İddiaya göre, apartman görevlisi Aziz A., binada ve semt pazarında sürekli çöpleri karıştırması sonucu korona virüse yakalandı. Aziz A., fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan testte korona virüse yakalandığını öğrendi. Virüsü ailesine de bulaştıran bina görevlisi, karantina altına alındı. Bina görevlisinin gün içinde evden çıkarak alışveriş yaptığı iddia edilirken, apartman sakinleri de gönüllü olarak karantinaya alındı.

Bina görevlisi, kına gecesi de düzenlemiş

Apartman yöneticisi Ömer Demir, bina görevlisine çöpleri karıştırması sonucu korona virüsü bulaştığını ve kendisinin sürekli dışarı çıkarak halkın içinde dolaştığını söyledi. Demir, "Bizim apartman görevlisi Aziz, geliyordu başını çöp sepeti içerisine koyuyordu, ben defalarca ikaz ettim. Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir, ikaz etmeme rağmen fayda etmedi. Birkaç gündür bizden uzak duruyordu, yanımızda bile oturmuyordu. Dün gece gelip bana korona virüs olduğunu söyledi, ben de çoktan korona olduğunu söyledim ona. Eşini hastaneye yatırdıklarını söyledi, ben de ona eve geçip dışarı çıkmaması gerektiğini söyledim, 112'ye haber verdim. Ama kendisi bazen dışarı çıkıyor, vatandaşların içerisine giriyor. Çok şükür, apartmanda kimseye bulaşmamış. Kendisi sadece burada değil gidip semt pazarına çöpleri karıştırıyordu. Haftada 3 gün pazarda çöplerin içerisindeydi, yüzde 99 çöplerden kaptı" dedi.

Apartman görevlisinin geçtiğimiz günlerde evinde kına gecesi düzenlediği ve geceye katılan 2 kişide korona virüs tespit edildiği öğrenildi.

Öte yandan apartman sakinleri tarafından asansör girişlerine 'Kullanma virüs var' yazılı kağıtlar asıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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