Çöpe bırakılan altınları dolandırıcı böyle alıp uzaklaştı Çöpe bırakılan altınları dolandırıcı böyle alıp uzaklaştı Altınlarını, hesabındaki paraları kaptıran şahsın birde üzerine kredi çektiler Çöpe bırakılan ve dolandırıcıların altınları aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Adıyaman'da dolandırıcılar gece bekçisinin yıllardır...

Çöpe bırakılan altınları dolandırıcı böyle alıp uzaklaştı

Altınlarını, hesabındaki paraları kaptıran şahsın birde üzerine kredi çektiler

Çöpe bırakılan ve dolandırıcıların altınları aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da dolandırıcılar gece bekçisinin yıllardır biriktirdiği altınlarını, hesabındaki paralarını aldıktan sonra birde üzerine kredi çekti.

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yine aynı yöntemle bir kişiyi daha dolandırdı. Bir tekstil fabrikasında gece bekçisi olan Halil Çakmak, dolandırıcıların kurbanı oldu.

Kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütünün elinde olduğu ve bankacılarında içinde bulunduğu bu örgüte operasyon yapılacağını öne süren dolandırıcılar, hem Halil Çakmak'ı hem de eşi Şengül Çakmak'ı telefon ile yönlendirdi.

Güvenlik kameraları dolandırıcıları kaydetti

Dolandırıcılar telefonla yönlendirdikleri Halil Çakmak'ı evden uzaklaştırarak, Şengül Çakmak'tan altınları evin yakınlarında bulunan okulun önündeki çöp konteynerinin yanına bırakmasını istedi. Şengül Çakmak, eşinin yıllardır ev almak için biriktirdiği altınları alarak dolandırıcıların belirttiği yere kucağında çocuk ile bıraktı. Bir süre sonra dolandırıcılardan bir kişi gelerek altınları alarak uzaklaştı. Dolandırıcıların altını alması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Halil Çakmak'ın telefonu kapatmasına müsaade etmeyen dolandırıcılar, şahsın hesabının bulunduğu bankanın cep şubesinin şifresini ve gelen kodu öğrenerek, hesapta bulunan 10 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Dolandırıcılar bununla da kalmadı. Şahıstan bankadan kredi çekmesini istedi. Şahıs bankadan 9 bin TL kredi çekerek, onu da dolandırıcıların hesabına aktardı.

Halil Çakmak, "Bu güne kadar biriktirdiği altınlarım vardı. Biriktiriyordum ki bir ev alayım. Dişimden tırnağımdan biriktirdiğim altınlarımı aldılar. Birde beni kredi borcunun altına soktular. Hesabımdaki 10 bin TL'yi alıp, 9 bin TL. kredi çekiyor. Altınlarımızı aldıkları gibi birde borcun altına soktular. Benim gibi bir garibanda ne istediler, Allah'ın dan bulsunlar. Bunların biran önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Şengül Çakmak, evde ne varsa dolandırıcıların istediğini ve kendisinin altınları götürerek çöpe bıraktığını söyledi.

Kaynak: İHA