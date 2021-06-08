Çöpe atılan kaplumbağayı temizlik görevlileri kurtardı
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Çöpe atılan kaplumbağayı temizlik görevlileri kurtardı

Çöpe atılan kaplumbağayı temizlik görevlileri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan kaplumbağayı Soma Belediyesi temizlik personeli kurtardı.

Manisa'nın Soma ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan kaplumbağayı Soma Belediyesi temizlik personeli kurtardı.

Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Namazgah Mahallesi Gülendam Sokak'ta bulunan çöp konteynerini boşaltacağı sırada konteynerin içerisinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Hemen çöpün içinden kaplumbağayı alan temizlik işçileri, sağlık muayenesinin ardından hayvanı doğaya bıraktı. Personeline duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, çalışma arkadaşlarıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, "Daha önce de güvercin ve bir kedi aynı şekilde çöpe atılmış ve arkadaşlarımız fark etmişti. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan bu çirkin davranışı kınıyorum. Kaplumbağaya ve hayvanlara bu işkenceyi çektiren kişileri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

(Yılmaz Sarıpınar/ İHA)

Çöpe atılan kaplumbağayı temizlik görevlileri kurtardı
Çöpe atılan kaplumbağayı temizlik görevlileri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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