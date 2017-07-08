Çöp Evden, 22 Kilo Madeni Para ile Farelerin Parçaladığı 3 Bin Lira Çıktı

BURSA'da 56 yaşındaki Mehmet Cahit Öztalın'ın evinden, şikayet üzerine polis ve zabıta eşliğinde yapılan temizlikte, 1 kamyon çöp çıkarıldı. Evde 22 kilo madeni para ile çürümüş ve fareler tarafından parçalanmış 3 bin liralık kağıt para da çıktı. Öztalın geçen Ramazan ayında bir caminin önünde otururken Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı gerekçesiyle yapılan üst aramasında da üzerinde 30 bin lira nakit para ile banka hesabında 450 bin lira oldğu ortaya çıkmıştı.



Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İl Müftülüğünün karşısındaki Şehreküstü Camii önünde oturup dua ederken dilencik yaptığı gerekçesiyle Zabıta ekipleri tarafından geçen haziran ayında zabıta merkezine götürülen Mehmet Cahit Öztalın'ın üzerinde 30 bin lira nakit para ve banka hesabında ise 450 bin lira çıkmıştı. Daha sonra yapılan araştırmada ise Mehmet Cahit Öztalın'ın dilenci olmadığı, annesinin ölümünden sonra ruh sağlığının bozulduğu belirlenince, el konulan paralar iade edilmişti.



MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ



Merkez Osmangazi İlçesi Osmangazi Mahallesi Satı Sokak'ta bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine zabıta ve polis ekipleri harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla girilen evin çöp ev olduğu belirlendi. Temizlik görevlileri tarafından poşetlere konulan bir kamyon çöp, geri dönüşüm sahasına götürüldü. Evin ise Ramazan'da üzerinde 30 bin lira nakit para çıkan Mehmet Cahit Öztalın'a ait olduğu belirlenirken, bir çuval içinde madeni para ile fareler tarafından kemirilmiş ve bozulmaya yüz tutmuş 3 bin liralık kağıt para bulundu. Zabıta ekipleri saymakta zorlandığı madeni paraları bir manava götürüp tartırıldı. Miktarı belirlenemediği için 22 kilo gelen bozuk paralar tutanak ile kayıt altına alındı.



"ACIYAN PARA VERİYOR DİLENCİ DEĞİL"



Mehmet Cahit Öztalın'ın evinin temizlendiği sırada toplanan mahalle sakinleri, "Mehmet Cahit Öztalın annesi öldükten sonra kardeşleri de kendisine bakmayınca, akli dengesini yitirdi. Emekli maaşı ve mülkü var. Yaşam tarzı çok kötü. İnsanlar 'dilenci' sanarak ona para veriyorlar. O da paraları evinde biriktiyor" dedi.



- Bursa