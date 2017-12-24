Çöp Bidonları Sokak Köpekleri İçin Yuvaya Dönüştürüldü

YUSUF SOYALP - Van'ın İpekyolu Belediyesi, 50 çöp bidonunu kulübeye dönüştürerek sokak köpeklerinin sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, gerçekleştirdiği altyapı-üstyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik projeleri de hayata geçiriyor.



Belediye, bu kapsamda kış mevsiminin oldukça sert geçtiği kentte sokak köpeklerini soğuktan korumak ve aç kalmalarını önlemek için çalışma yaptı.



Ekipler, 50 çöp bidonunu boyayarak ve üzerini kapatarak kulübeye dönüştürdü.



Üşümemeleri için zemin kısmına minder, battaniye gibi malzemeler serilen kulübeler, sokak köpeklerinin en çok görüldüğü noktalara konuldu.



Belediye ekipleri, atık yiyecek toplama araçlarıyla lokanta ve evlerden topladığı yemek atıklarını da sokak köpeklerinin bulunduğu kulübelerin önüne bırakıyor.



"Hayvanlara haftada bir ton yiyecek veriyoruz"



İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Çıplak, belediyenin sokak hayvanlarını kış mevsiminde de yalnız bırakmadığını söyledi.



Van'da kışın soğuk ve sert geçtiğini, insanların bile iyi giyindiği halde büyük zorluk yaşadığını ifade eden Çıplak, "Sokak hayvanları kentte bizimle yaşayan dostlarımızdır. Özellikle kar yağdığı zaman sıkıntı yaşıyorlar. Karınlarını doyurmak için ya çöpleri karıştırıyor ya da insanlara saldırıyorlar. Hayvanların aç kalmalarını önlemek ve sıcak bir yuvaya sahip olmaları için böyle bir projeyi hayata geçirdik." dedi.



Proje ile sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde dolaşmalarını, çöpe giden yiyeceklerin israf edilmesinin önüne geçtiklerini dile getiren Çıplak, yaklaşık 100 noktadan topladıkları haftada bir ton yiyeceği hayvanlara verdiklerini kaydetti.



Çıplak, yaptıkları çalışmayla geri dönüşümün önemini de ortaya koyduklarını vurguladı.



Vatandaşlardan Murat Üçkardeşler ise belediyenin gerçekleştirdiği projenin memnuniyetle karşılandığını ifade etti.



Van'da sokak hayvanlarının özellikle kışın zor durumda kaldığını anlatan Üçkardeşler, "Belediye gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Sokakta kalan hayvanlara yuva yapmış ve yiyecek taşıyor. Aslında biz bu duyarlılığı tüm belediyelerimizden bekliyoruz çünkü hayvanlar da bizler gibi can taşıyor." diye konuştu.