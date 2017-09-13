Contemporary Istanbul sanatı sokağa taşıdı



Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) 12'incisi düzenlenen Contemporary Istanbul, bu yıl bir yenilik yaparak sanatı sokağa taşıdı. Şişli Sanatçılar Parkı'nda 9 farklı sanatçı eserleriyle halkla buluştu.



Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı serginin açılışını Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yaptı. "CI Park" adı verilen konsept ile oluşturulan Beşinci Element Sergisi 19 Eylül'e kadar İstanbullular tarafından, Maçka Sanatçılar Parkı'nda görülebilecek.



"SANATI AÇIK ALANA TAŞIMAK İSTEDİK"



Sanatın açık alanda görülmesini istediklerini belirten ve serginin küratörlüğünü de yapan Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, "Contemporary Istanbul olarak bu sene sanatı birazcık daha açık alana taşımak istedik. Contemporary Istanbul bir fuar ve kendi kapalı mekanında devam ediyor ama sanatın açık alanda da görülmesinde yarar hatta bir zorunluluk var. Türkiye heykel sanatına uzak bir toplum. Kültürel bir olgu bu. Bunun kınanacak, yadırganacak bir yanı yok. Öyle bir geçmişten gelmiyoruz ama bunu dönüştürmemiz gerekiyor. O bakımdan bu güzel parkta, Nişantaşı'nda bir sergi yapılması istendi benden. Ben de bunu gerçekleştirdim" dedi.



"BEŞİNCİ ELEMENT HEYKELİN KENDİSİDİR"



9 sanatçının eserinin yer aldığı açık alan serginin isminin Beşinci Element olduğunu belirten Prof. Dr. Kahraman, serginin içeriğini şöyle anlattı, "İnsanlığın ilk günden beri uğraştığı 4 element, toprak, hava, ateş, su ile acaba henüz bulamadığı, ne olduğunu bilemediği, farklı cevaplar verdiği beşinci element arasında ne tür bir ilişki kurulabileceğini düşündüm ve şu sonuca vardım: Beşinci element heykelin kendisidir. Çünkü suyu, ateşi, havayı, toprağı birleştirerek, heykel olur. Bunun dışında heykel olması mümkün değil. Boşlukta kendisine ait bir yoklukta heykel olamayacaktır" dedi.



ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ İNÖNÜ: CONTEMPORARY ISTANBUL HER SENE KENDİSİNİ GELİŞTİREREK BÜYÜYEN BİR SERGİ



Serginin açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de Contemporary Istanbul'un her sene kendisini geliştirerek büyüyen bir sergi olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:



"Hasan Bülent Kahraman'dan teklif gelince biz de kabul ettik. Aslında bakarsanız burada bizim pek yaptığımız bir şey yok. Sadece burada mekanı sunuyoruz. Asıl önemli olan sanatçılar ve bu eserleri bir araya getirenler. Biz sadece bu sanat eserlerini Şişlilerin beğenisine ve ilgisine sunuyoruz. Sonuçta sanat görerek öğrenilebilecek bir şey. Görmek lazım, yaşamak lazım. Ona da bir fırsat tanımış oluyoruz."



(Tür: İstanbul)