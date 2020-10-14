Conchata Ferrell kimdir? Conchata Ferrell neden öldü?
Yer aldığı dizi ve filmlerdeki rolleriyle çok sevilen Conchata Ferrell, hayatını kaybetti. Peki, Conchata Ferrell kimdir? Conchata Ferrell neden öldü?
Çok sevilen Two and a Half Men dizisi ve diğer yer aldığı dizi ve filmlerdeki rolleriyle dikkat çeken ünlü isim Conchata Ferrell hayatını kaybetti. Conchata Ferrell kimdir? Conchata Ferrell neden öldü?
CONCHATA FERRELL KİMDİR?
Tam adı Conchata Galen Ferrell olan Amerikalı ünlü oyuncu, 28 Mart 1943 yılında dünyaya geldi. 77 yaşında 12 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Conchata Ferrell, Two and a Half Men dizisindeki kahya olan Berta rolüyle hafızalara kazınan isimlerdendir.
CONCHATA FERRELL NEDEN ÖLDÜ?
77 yaşında hayata gözlerini yuman Conchata Ferrell hakkında ilk olarak 8 Ağustos'ta hakkında öldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü isim, California'da Sherman Oaks Hastanesi'nde 12 Ekim'de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ferrell'ın kalp krizine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü de belirtildi.
CONCHATA FERRELL FİLMLERİ
The Axe Murders of Villisca - 2016
Krampus - 2015
Two And A Half Man 11.Sezon - 2014
Wishin' and Hopin'- 2014
Two And A Half Men - 2009
Kabluey - 2007
Kazara Zengin - 2002
K-PAX - 2001
Crime And Punishment In Suburbia - 2000
Tatlı Bela - 2000
Modern Vampires - 1998
Touch - 1997
Karayolu - 1996
Tatlı Rüyalar - 1996
My Fellow Americans - 1996
Family Prayers - 1993
Daha Ölümcül Niyetler - 1991
Chains Of Gold - 1991
Makas Eller - 1990
Your Mother Wears Combat Boots - 1989
Abc Weekend Specials - 1988
Portrait Of A White Marriage - 1988
For Keeps? - 1988
Mystic Pizza - 1988
L.A. Law - 1986
Nehirler Siyah Akacak - 1986
Rape And Marriage: The Rideout Case - 1980
Heartland - 1979
Mixed Nuts - 1977
Şebeke - 1976