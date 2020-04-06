ÇOMÜ Rektörü Murat, video konferansla hastane çalışanlarına seslendi ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarıyla interaktif video konferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarıyla interaktif video konferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi.

Tüm sağlık çalışanları adına Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici ile canlı bağlantı kuran Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, "Sağlık personelimizin zarar görmesini asla istemiyoruz, en güzel şekilde görevlerini yaparak bu badireyi başarılı bir şekilde atlatmalarını arzu ediyoruz. Sizlerin mutluluğu, inancı ve morali bizim için çok önemlidir, bu konuda bizden ne arzu ederseniz biz her zaman sizin yanınızdayız. Bu zorlu sürecin sonunda mutlu günlerimiz olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Video konferans etkinliğine ÇOMÜ Hastanesi yönetimi, doktorlar, sağlık ve destek personelleri katılırken hastane yönetimi, bu zorlu süreçte yapılan etkinlikten çok memnun olduklarını ve Çanakkale halkı için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek "Bizler buradayız Çanakkale. Rahat olun ve evde kalın" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca 20 Mart tarihinden itibaren 'Pandemi Hastanesi' olmasına karar verilen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan personele yoğun iş temposu arasında birçok ikramda bulunuyor.

Kaynak: DHA