ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2021-2022 Akademik Yılı'nın ilk öğrenci kaydı törenle yapıldı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2021-2022 Akademik Yılı'nın ilk öğrenci kaydı törenle yapıldı.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndaki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurullah Bolat ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Aktaş, YKS'de Türkiye sıralamasında 2 bin 600'üncü olan ve tercini ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden yana kullanan Muhammet Ali Yılmaz'ın kaydını yaptı. Ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Barkın Ekin Arslan'ın, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Zeliha Tunç'un kayıtlarını gerçekleştirdi. Başkan Gökhan, kaydını yaptığı iki öğrenciye bireysel burs vereceğini belirterek, öğrencilerin belediye başkanlığına gelerek işlemlerini tamamlayabileceğini söyledi.

Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan Muhammet Ali Yılmaz, "Bu yıl üniversite sınavına girdim. Türkiye 2 bin 600'üncüsü oldum. Çanakkale'de kalmak istedim. Tıp Fakültesini tercih ettim. Bugün de kayıt yaptırdım, mutluyum. Umarım benimle beraber bütün kayıt yaptıran arkadaşlarım herkes 6 yıl sonra mezun olduğumuzda yine aynı mutluluğu yaşayabiliriz. İleride bir gün doktor olduğumuzda da umarım güzel günler bizi bekler" dedi.

ÇOMÜ'de, 4-8 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan kayıtlarda 8 bin 246 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI
ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI
ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI
ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Derya Baykal Melisa Şenolsun
Spor Max Meyer Ali Öztürk Şenol Güneş Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:22:03. #1.14#

title