Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
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Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor

İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | Magazin

Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor 'Kınık Akıtması' olarak bilinen eski sırlama yöntemi tekrardan canlandırılıyor Kaliteli seramik için en önemli unsur olan fon astarının en kusursuz şekilde uygulanabileceği çamur Kınık topraklarında Kınıklı erkeklerin ellerinde...

Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor

'Kınık Akıtması' olarak bilinen eski sırlama yöntemi tekrardan canlandırılıyor

Kaliteli seramik için en önemli unsur olan fon astarının en kusursuz şekilde uygulanabileceği çamur Kınık topraklarında

Kınıklı erkeklerin ellerinde 140 yıldır şekillenen toprak, Kınıklı kadınların el emeği ile süslenerek her türlü hediyelik eşya haline getiriliyor

En iyi toprak katmanına ulaşabilmek için 5 metre derinliğe iniliyor

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 140 yıl önce başlanılan çömlekçilik sanatı, ustalarının marifetli elleri ile artık renkleniyor.

Geçen yüzyılın başında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden ünlü seramik ustası Şakir Ağa sayesinde seramik yapımı ile tanışan Kınık Köylüleri, 15-20 civarını bulan atölyelerde 140 yıldır bu sanatı gerçekleştiriyor. Kaliteli seramik için en önemli unsur olan fildişi tonundaki fon astarının en kusursuz şekilde uygulanabileceği çamurun Kınık Köyü topraklarında olması Kınık çömleklerine ayrı bir değer katıyor. En iyi toprak katmanına ulaşabilmek için 5 metre derinliğe inilerek Anadolu'da en yaygın yeraltı tekniği ile işlenen Kınık çömlek ve seramiği, krem fildişi rengi fon üzerine bej, koyu yeşil, lacivert, kobalt mavisi, turuncu, kahverengi gibi renklerde desenler veriliyor.

"'Kınık Akıtması' olarak bilinen eski sırlama yöntemi tekrardan canlandırılıyor"

Toptan ve perakende alışveriş olanakları bulunan köy Türkiye'nin ilk çömlekçilik araştırma ve uygulama köyü olarak da hizmete başlamış durumda olduğunu anlatan çömlek ustası Emin Aslan, "Türkiye'nin hemen her üniversitesinden öğrenciler Kınık Köyüne pratik yapmak üzere gelmektedirler. Yaptığımız çömlekler 1960 yıllarının tasarımlarını günümüzde artık daha renkli canlandırıyoruz. Köyümüzde 1960- 1970-1980 yıllarında yapılan, Türkiye'de ve Dünya'da 'Kınık Akıtması' olarak bilinen mesleğimizi bu dekorumuzu tekrardan faaliyete geçirip üretmeye başladık" diye konuştu.

Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor
Çömlekçilik sanatı marifetli ustaların elleri ile artık renkleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep

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