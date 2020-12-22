Comirnaty aşı hangi ülkenin, ne kadar? Comirnaty aşısı: Covid19 aşısı bulundu mu? Özlem Türeci Uğur Şahin'in geliştirdiği aşının adı ne?

BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının adı merak ediliyordu. Türk bilim insanı Özlem Türeci Uğur Şahin'in geliştirdiği aşının adı ne? Comirnaty aşısı hangi ülkenin, ne kadar?

BioNTech Tıbbi Araştırmalar Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Özlem Türeci basın toplantısında aşının hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Açıklama sonrası BioNTech aşısının adı belli oldu.

COMIRNATY AŞI HANGİ ÜLKENİN?

BioNTech geliştirdiği aşının adını Comirnaty olarak açıklandı. Yüzde 95 etkinliği ile dünyaya umut olan aşıdan, 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Aşılar bin ila 5 bin doz aşı taşıyabilen soğuk hava kutuları içerisinde taşınacak. Şirketin bulunduğu Almanya'da aşı dağıtımı 25 dağıtım merkezi üzerinden 450 aşılama merkezine yapılacak.

Aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirten Türeci, aşının ilk faz denemelerinin 23 Nisan 2020 tarihinde başladığını söyledi.

YÜZDE 95 ETKİ GÖSTERDİ

Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı.

Üçüncü faz denemelere katılan kişiler ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'den seçilirken bunların yüzde 40'ından fazlasının 65-85 yaşları arasında olduğu belirtildi. Aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkileri olduğu, uygulanan kişilerin yüzde 2'sinde baş ağrısı ve yüzde 3,8'inde yorgunluk görüldüğü kaydedildi. Bunun dışında ise aşının genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi. Aşının mRNA, şeker, tuz, lipitler ve zerk edilebilmesi için sudan oluştuğu belirtildi.

PFİZER ŞİRKETİ KİME AİT?

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.

PFİZER ŞİRKETİ HANGİ ÜLKEYE AİT?

Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.

Merkezi New York City'de bulunan Pfizer, immünoloji, onkoloji, kardiyoloji, endokrinoloji ve nöroloji de dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi disiplinler için ilaç ve aşılar geliştirmekte ve üretmektedir. Ürünleri arasında LDL kan kolesterolünü düşürmek için kullanılan gişe rekorları kıran ilaç Lipitor (atorvastatin); Nöropatik ağrı ve fibromiyalji için Lyrica (pregabalin); Ağızdan alınan bir mantar önleyici ilaç olan Diflucan (flukonazol); Bir antibiyotik olan Zithromax (azitromisin); Erektil disfonksiyon için Viagra (sildenafil); ve bir anti-enflamatuar ilaç olan Celebrex (ayrıca Celebra, celecoxib).

2016 yılında Pfizer Inc.'in Allergan ile birleşerek, 160 milyar ABD doları değerinde bir anlaşmada İrlanda merkezli "Pfizer plc" yi yaratması bekleniyordu. [6] Ancak, ABD Hazine Bakanlığı'nın vergi inversiyonlarına karşı getirdiği yeni kurallar nedeniyle, birleşme, yabancı bir şirketle birleşerek vergilerden kaçınma yöntemi olarak Nisan 2016'da iptal edildi. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile ikinci en büyük farmasötik anlaşmayı yaptı.

19 Aralık 2018'de Pfizer, tüketici sağlık hizmetleri bölümünün İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline ile ortak bir birleşmesini duyurdu; İngiliz şirketi hisselerin% 68'ini kontrol edecek.

Pfizer, şirketin Dow Jones'ta Amgen ile değiştirileceğinin açıklandığı 2004 ile 2020 yılları arasında Dow Jones Endüstriyel Ortalaması'nın bir bileşeniydi. Değişiklik, 31 Ağustos 2020'de ticaretin başlangıcında yürürlüğe girdi.

PFİZER ŞİRKETİ TARİHİ

1849'da Pfizer, New York'ta Alman-Amerikan Charles Pfizer (aslında Karl Pfizer) ve Ludwigsburg, Almanya'dan kuzeni Charles F. Erhart tarafından kuruldu. Santonin adında bir antiparazitik ürettikleri kimyasallar işini, Charles Pfizer and Company'yi Williamsburg, Brooklyn'deki Bartlett Caddesi'nde kurdular. 1880'lerde Pfizer'in büyümesine yol açan sitrik asit üretimi olmasına rağmen, bu acil bir başarıydı. Pfizer, laboratuvarını ve fabrikasını genişletmek için mülk satın almaya devam etti. Pfizer'in orijinal idari merkezi Manhattan'daki 81 Maiden Lane'deydi.

Birinci Dünya Savaşı, Pfizer'in İtalya'dan sitrik asit üretimi için ithal ettiği kalsiyum sitrat kıtlığına neden oldu ve şirket alternatif bir tedarik arayışına başladı. Pfizer kimyagerleri, şekeri sitrik aside fermente eden bir mantarı öğrendiler ve 1919'da bu kaynaktan sitrik asit üretimini ticarileştirebildiler. Sonuç olarak şirket, fermantasyon teknolojisinde uzmanlık geliştirdi. Bu beceriler, yaralı Müttefik askerleri tedavi etme ihtiyacına yanıt olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında antibiyotik penisilinin seri üretimine uygulandı; D Günü'nde askerlerle birlikte karaya çıkan penisilinin çoğu Pfizer tarafından yapıldı.

Penisilin, 1940'larda çok ucuz hale geldi ve Pfizer, daha yüksek kar potansiyeli olan yeni antibiyotikler aradı. 1950'de Terramisini (oksitetrasiklin) keşfettiler ve bu, şirketi ince kimyasallar üreticisinden araştırma tabanlı bir ilaç şirketine dönüştürdü. Pfizer, fermantasyon teknolojisindeki araştırmasını artırmak için in vitro senteze odaklanan bir ilaç keşif programı geliştirdi. Şirket ayrıca 1959'da Indiana, Terre Haute'de 700 dönümlük bir çiftlik ve araştırma tesisi ile bir hayvan sağlığı bölümü kurdu.

1950'lerde Pfizer, Belçika, Brezilya, Kanada, Küba, Meksika, Panama, Porto Riko ve Birleşik Krallık'ta ofisler kurdu. 1960 yılında, şirket tıbbi araştırma laboratuvarı operasyonlarını New York City'den Groton, Connecticut'taki yeni bir tesise taşıdı. 1980 yılında, Pfizer'in toplam satışta bir milyar dolara ulaşan ilk ürünü olan reçeteli bir anti-enflamatuar ilaç olan Feldene'yi (piroksikam) piyasaya sürdüler. 1980'lerde ve 1990'larda Pfizer Corporation'ın büyümesi, Zoloft, Lipitor, Norvasc, Zithromax, Aricept, Diflucan ve Viagra'nın keşfi ve pazarlanmasıyla sürdürüldü.