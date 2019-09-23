Come Away Filmi
Come Away filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Come Away filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarı'nda ve J.M. Barrie'nin Peter Pan öykülerinin yeni beyaz perde filminin yönetmenliğini Brenda Chapman üstlenirken başrollerde Angelina Jolie, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine, David Oyelowo ve Anna Chancellor yer alıyor.
Yönetmen: Brenda Chapman
Senaryo: J.M. Barrie, Lewis Carroll, Marissa Kate Goodhill
Oyuncular: David Gyasi, Angelina Jolie, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine, Anna Chancellor, Derek Jacobi, David Oyelowo, Clarke Peters, Roger Ashton-Griffiths, Damian O'Hare, Jordan A. Nash , Reece Yates, Shun Yin, Jo Wheatley, Keira Chansa, Tristan Henry, Andrew Dunkelberger, Daniel Swain, Rishi Kuppa, Rob Pavey, Oliver Frank Newman, Harry Paul Newman, Samuel Pont, James Pavey, Thomas Goodridge, Carter Thomas, Martin Ballantyne, Petra Bryant, Richard Stanley
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Come Away
Yapımcı Firma: Endurance Media
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 20.12.2019
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