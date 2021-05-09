Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü şu günlerde çölyak hastaları için hazırladıkları paketleri vatandaşların kapılarına kadar götürerek teslim etti.

Eyüpsultan Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü şu günlerde çölyak hastaları için hazırladıkları paketleri vatandaşların kapılarına kadar götürerek teslim etti.

Belediye ekipleri "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" nedeniyle ilçede bulunan 80 çölyak hastası için içlerinde gluten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, tel şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan gıda paketleri hazırladı. Yine çölyak hastası vatandaşlar için gıda ürünlerine ek olarak içerisinde hijyen ürünlerinin bulunduğu bir paket daha oluşturuldu. Özenle hazırlanan paketler, vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.

Çölyak hastası vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun oldukları belirterek, Başkan Deniz Köken'e teşekkür etti.

"Belediyemizin yanımızda olduğunu bilmek gerçekten çok güzel"

Çölyak hastası Dilek Mutlugünlü, "Belediyemizin çölyak hastalarını düşünmesi çok güzel bir şey, çok memnunuz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Çünkü bu ürünler herkesin maddi gücü yetip de alabileceği ürünler değil. Her insan alamıyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin yanımızda olduğunu bilmek gerçekten çok güzel" dedi.

Çölyak hastası Gülşah Polat'ın annesi Zeynep Polat ise, "Eyüpsultan Belediyesi'nin çölyak hastası olan kızıma yaptığı yardım için çok memnunum. Memnuniyetimizi Belediye Başkanımız Deniz Köken'e iletirseniz çok mutlu olurum" diye konuştu.

Mustafa Ozan Sungurtekin isimli vatandaş da, "Bu gibi sorunlarımıza destek olduğu için, pandeminin olduğu şu günlerde bize yardımcı olduğu için belediyemizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

3 ayda bir gıda desteği sağlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor. Çölyak hastalığı bir gıda alerjisidir. Gluten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlar, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glutensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. - İSTANBUL

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:31:02. #1.14#

title