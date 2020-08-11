Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor
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Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor

Ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Assan Foods, "Türkiye'nin Sos Uzmanı" olarak konumlandırdığı Colorado markasının portföyünü her yıl en az 3 yeni sosla büyütme hedefi kapsamında, yeni lezzet deneyimleri sunan pesto, guacamole, relish ve...

Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor
11.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:47

Ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Assan Foods, "Türkiye'nin Sos Uzmanı" olarak konumlandırdığı Colorado markasının portföyünü her yıl en az 3 yeni sosla büyütme hedefi kapsamında, yeni lezzet deneyimleri sunan pesto, guacamole, relish ve buffalo soslarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Assan Foods'tan yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding bünyesinde 1998 yılında kurulan, gelinen noktada günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme, 2,5 milyon adet ambalajlı ürün üretebilme kapasitesiyle Türkiye'nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde önde gelen üreticilerinden Assan Foods, Colorado markası ile 4 yeni sosun tanıtımını yaptı.

Pesto, guacamole, buffalo ve relish, Colorado'nun ürün portföyüne yeni soslar olarak eklendi.

Makarnaların vazgeçilmezi olan, fesleğen içeren sos Colorado Pesto Sauce, atıştırmalıkları ve her türlü mezeyi de lezzetli bir biçimde tamamlıyor.

Meksika mutfağından dünyaya yayılan ve içerdiği avokado ile egzotik bir lezzet deneyimi sunan Colorado Guacamole Sauce, başta fajitalar olmak üzere tüm Meksika yemeklerine ve patates cipslerine mükemmel uyum sağlıyor.

Domates bazlı zengin bir içeriğe sahip olan Colorado Relish Sauce, fast food, atıştırmalık ve burgerlere lezzet katmanın yanı sıra patates kızartmasının vazgeçilmezi olarak kabul ediliyor.

Acılı ve iştah açıcı bir diğer sos Colorado Buffalo Sauce ise tavuk gibi kaplamalı olarak kızartılan ürünlerin yanı sıra atıştırma tabakları ve snack yiyeceklerin lezzetini zenginleştirmek için de kullanılıyor.

"Sos portföyümüzü geliştirmek için akademisyen iş birliklerini gündeme aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Foods Strateji ve Pazarlama Müdürü Mutlu Tanberk, Colorado Buffalo Sauce'un, Türkiye'de ve dünyada pek çok beş yıldızlı otel ve prestijli restoranda yönetici şef olarak çalıştıktan sonra Türkiye'de akademisyen şef unvanını almış ilk kişi olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, şef David Shipman tarafından geliştirildiğini bildirdi.

Tanberk, "Sos portföyümüzü daha da geliştirmek için akademisyen iş birliklerini gündeme aldık ve David Shipman ile geliştirdiğimiz soslardan biri olan Colorado Buffalo Sauce'u, bu seneki lansman kapsamına aldık. Şef David Shipman, gıda sektöründe danışmanlık çalışmalarının yanı sıra akademik çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde sürdürüyor ve sektöre yeni isimler kazandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HORECA sektöründe şeflerin mutfakta kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Colorado Pesto Sauce ve Colorado Guacamole Sauce'larını cam kavanozda, Colorado Relish Sauce ve Colorado Buffalo Sauce'larını ise 2 litre bidon ambalajda sunduklarını aktaran Tanberk, Türkiye'de Kingtom, Colorado ve Oba markalarıyla ev dışı tüketim pazarında yer aldıklarını bildirdi.

"Colorado'nun lezzet dünyası daha da genişledi"

Mutlu Tanberk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sos uzmanı olarak konumlandırdığımız markamız Colorado'nun çok geniş bir ürün yelpazesi var. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz ilk yılımızda bile ciddi bir ürün portföyüne sahiptik ve her yıl 3 yeni sos lanse etme hedefimizi gerçekleştirerek bu portföyü genişletmeye devam ettik. Yeni lezzetlerimiz Pesto Sauce, Guacamole Sauce, Relish Sauce ve Buffalo Sauce ile Colorado'nun lezzet dünyası daha da genişledi.

Susurluk fabrikamızda domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve çeşitli soslar, İzmir Serbest Bölgesi'nde bulunan Ege Assan fabrikamızda domates salçası, olmak üzere 300'ün üzerinde ürün üretiyoruz. Küresel gıda endüstrisinin hijyen ve kalite standartlarını en yüksek düzeyde karşılayan üretimimizle ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında farklı damak tatlarına, farklı tüketim alışkanlıklarına hitap ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, Colorado, Kingtom ve Oba markaları ve private label alanında yurt içi pazarda liderliğinin yanı sıra 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Assan Foods, Walmart iş birliğinde, Çin pazarında, İspanya'da ve Afrika ülkelerinde kendi Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Colorado markalı ürünlerle büyümesini sürdürüyor.

Unilever, Nestle, Japonya'da Ishimitsu gibi global gıda şirketlerine de ham madde olarak domates ve biber salçası tedarik eden Assan Foods; Türkiye'de Burger King, Köfteci Yusuf, Domino's, KFC, Pizza Hut, Popeyes gibi birçok restoran ve fast food zincirine, BİM, Metro ve Hakmar zincir marketlerine ketçap, mayonez ve sos üretiyor.

Colorado, ketçap ve mayonezin yanında geniş sos portföyü ile özellikle ev dışı tüketim sos pazarında lider olarak yer alıyor. Colorado Gourmet serisi HORECA kanalında masa üstlerinde son tüketicilerin, Colorado bidon ürünleri de geniş yelpazesiyle mutfaklarda şeflerin kullanımına sunuluyor.

Kaynak: AA

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