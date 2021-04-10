Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (2)
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Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (2)

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Çökme tehlikesi altındaki bina Bölgede alınan güvenlik önlemleri Binanın altında kayan toprak parçaları ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı...

Çökme tehlikesi altındaki bina

Bölgede alınan güvenlik önlemleri

Binanın altında kayan toprak parçaları ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. (2)

Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (2)
Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (2)
Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (2)
Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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