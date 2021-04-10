Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (2)
Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel
Çökme tehlikesi altındaki bina Bölgede alınan güvenlik önlemleri Binanın altında kayan toprak parçaları ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı...
Çökme tehlikesi altındaki bina
Bölgede alınan güvenlik önlemleri
Binanın altında kayan toprak parçaları ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren