Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının başladığı bildirildi.