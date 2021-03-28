Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının başladığı bildirildi.

Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının başladığı bildirildi.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde önceki gün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Düzce devlet yolu 6'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmaları başladı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:57:36. #1.15#
title