Çöken binanın enkazından önce köpeği Fıstık, ardından İnci kurtarıldı
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Çöken binanın enkazından önce köpeği Fıstık, ardından İnci kurtarıldı

31.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:03
Çöken binanın enkazından önce köpeği Fıstık, ardından İnci kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depremde, 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan'ın köpeği, Fıstık'a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan'a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Çöken binanın enkazından önce köpeği Fıstık, ardından İnci kurtarıldı
Çöken binanın enkazından önce köpeği Fıstık, ardından İnci kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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