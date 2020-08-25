- Çöken binadan 19 saat sonra kurtarıldı- Hindistan'da 4 yaşındaki çocuğun imdadına kurtarma... - Çöken binadan 19 saat sonra kurtarıldı Hindistan'da 4 yaşındaki çocuğun imdadına kurtarma ekipleri yetişti Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazında mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin 19 saatlik mücadelesi sonucu kurtarıldı.

- Çöken binadan 19 saat sonra kurtarıldı

Hindistan'da 4 yaşındaki çocuğun imdadına kurtarma ekipleri yetişti

YENİ DELHİ - Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazında mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin 19 saatlik mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde dün akşam saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler enkaz altında kalan 4 yaşındaki bir çocuğa 19 saat sonra ulaşabildi. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü Maharashtra Birim Başkanı Anupam Srivastava yaptığı açıklamada, çocuğun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Srivastava, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini ve enkazda kalan 4 kişiye ulaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ambulansa alkışlarla taşındı

Enkazdan çıkarılan küçük çocuk, kurtarma ekipleri tarafından sedyeye konulurken, çevredekilerin alkışları eşliğinde ambulansa götürüldü.

Yerel yetkililer, 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu açıkladıkları apartmanın çökme nedenine iliştin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: İHA