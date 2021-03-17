Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı
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Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı

17.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:58
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı

Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun'da korona nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi parkta otururken polisin HES kodu sorgusuna takıldı. Karantina kurallarını ihlal eden şahıs 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Onur Anıtı çevresinde yaptığı denetimlerde parkta oturan kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.

Çok yüksek riskli Samsun'da koronavirüslü bir kişi parkta otururken yakalandı

PARA CEZASI UYGULANIP YURTTA KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan incelemede kimliği açıklanmayan erkek şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kişi, 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.

SAMSUN VAKA SAYISINDA ZİRVEDE

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde en fazla Kovid-19 vakası 458,53 ile Samsun'da görüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı, sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

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