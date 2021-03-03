"Çok yüksek riskli" kentler arasındaki Edirne'de esnaf vatandaşlardan tedbirlere uymasını istedi

"Çok yüksek riskli" kentler arasında olan Edirne'de, tedbirler kapsamında lokanta, kafe ve restoranları açamayan esnaf, vatandaşa hizmet edebilmek için salgın tedbirlerine daha sıkı riayet edilmesini istiyor.

"Çok yüksek riskli" kentler arasında olan Edirne'de, tedbirler kapsamında lokanta, kafe ve restoranları açamayan esnaf, vatandaşa hizmet edebilmek için salgın tedbirlerine daha sıkı riayet edilmesini istiyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 107,43 olarak belirlenirken, kent Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli iller arasında yer aldı.

Kentte lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler çerçevesinde kapalı kaldı. Esnaf, işletmelerini yeniden açabilmek için Edirnelilere tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın tedbirlerine titizlikle uyulması ve kırmızı bölgeden bir an önce çıkılması gerektiğini söyledi.

Edirneli esnafının üzerine düşen tüm önlemleri aldığını ve almaya devam edeceğini belirten Cingöz, "Vatandaşlarımızdan koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uymalı. Eğer kurallara uyulursa hem esnafımız hem de vatandaşlarımız daha müreffeh bir hayat süreceklerdir." dedi.

Risk durumunun bir an önce ortadan kalkmasını beklediklerini aktaran Cingöz, şöyle devam etti:

"Kurallara uyarak sokaklarda rahat rahat gezeriz, sosyal yaşamımızı yavaş yavaş dönebiliriz. Esnafa da çağrımız kurallara riayet etmeleri. İnşallah beklentilerimizin en kısa zamanda gerçekleşir. Risk durumu azaldıkça vatandaşa sokakta rahatça gezebilecek böyle olunca esnaf da para kazanacak."

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise kentte yaşayan herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Esnaf olarak dükkanlarını açacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Dinar, şunları kaydetti:

"Edirne çok yüksek riskli iller arasında görülüyor. Ama umutluyuz. Bundan 2 ay öncesine kadar Edirne en az vaka olan iller arasında yer alıyordu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da bizlere teşekkür etmişti. Tekrar neden olmasın diyoruz. Bugünden itibaren kurallara tekrar sıkı sıkıya sarılacağız. 3 basit kural maske, mesafe ve hijyen. Bunlara sıkı sıkı sarılacağız ve önümüzdeki hafta nasip olursa biz de ekmek teknelerimizi açmayı bekliyoruz."

"İnşallah bir daha ki kararda biz de dükkanımızı açarız"

Ciğerci Uğurcan Imrak, salgın tedbirlerine sıkı şekilde uyulması halinde risk durumunun azalacağını ve kentte normalleşme adımlarının atılabileceğini ifade etti.

Son açıklanan tabloya göre Edirne'nin kırmızı iller arasında olduğunu ve işletmelerini açamadıklarını dile getiren Imrak, şunları kaydetti:

"Umudumuz o ki bir dahaki tablo yayınlandığında turuncu, sarı ve yavaş yavaş maviye dönmek. Burada iş hem esnafımıza hem vatandaşımıza düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerektiğini buradan çok ciddi şekilde anlıyoruz. Olayın ciddiyetinin farkına varmalıyız. Kırmızı iller arasında olduğumuz için dükkanımızı açamadık. İnşallah bir dahaki kararda biz de dükkanlarımızı açmayı ümit ediyoruz."

Dönerci Ahmet Sahip, kentte yaşayan tüm vatandaşların sorumlu davranması gerektiğini belirtti.

Salgının herkesi etkilediğine işaret eden Sahip, "Bu sorun Edirne ve tüm ilçelerinin sorunu. Bu işin altından kalkmamız için herkes elinden geleni yapmalı. Salgın nedeniyle herkes mağdur oldu. Sadece önümüzü süpürsek, üzerimize düşeni yapsak bir problem kalmayacak. Bunun için çok dikkatli olmamız lazım çünkü maddi ve manevi anormal kayıplara uğradık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar