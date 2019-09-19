"Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a 1 haftada iki dava birden açıldı

19.09.2019 16:10

Sosyal medyada fenomen haline gelen 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısına klip çekmesinin ardından adını milyonlara duyurmayı başaran Fatih Bulut'un başı ikinci derde girdi. Tek şarkıyla ünlenen Bulut'a bir haftada iki dava birden açıldı.

ŞARKININ ÇALINTI OLDUĞU SÖYLENDİ

Mersin'de yaşayan besteci Aşık Hüseyin Akan, Çok Sevdim Yalan Oldu'nun bestesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek hem şarkıcıya hem de yapım şirkete dava açtı. Şarkısının çalıntı olduğu söylenen Bulut, çıkan haberlerin ardından Mersin'e gitti. Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu ortaya çıkan Aşık Hüseyin Akan'ı ziyaret etti ve ikili arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası açıklama yapan Hüseyin Akan, Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi.

Aşık Hüseyin Akan ve Fatih Bulut

MENAJERİ 1 MİLYONLUK İHTARNAME GÖNDERDİ

Popüler olduktan sonra başı dertte kurtulmayan Bulut bu sefer de 2008 yılında çalıştığı menajeriyle sorun yaşadı. Müzik kariyerine ilk olarak Kayseri'de düğün şarkıcılığı yaparak başlayan Fatih Bulut'un 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname gönderdi. İhtarname yollayan menajerin avukatı Mehmet Pekmezci, aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde yer alan eserlerinin çoğunun Bulut'un eski menajerine olduğunu söyledi.

FATİH BULUT KİMDİR?

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan "Çok Sevdim Yalan Oldu" adlı şarkısıyla tanındı. Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut'un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut'un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı 12 milyonu aşkın izlenme aldı. Şarkı Türkiye Youtube trendlerinde en popüler şarkı olurken dünya listelerine de girdi.