Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti
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Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti

İçinde bulunduğumuz yıl daha önce de sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kzuey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği ve iktidarı kardeşine devrettiği iddiası gündeme geldi.

24.08.2020 07:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:40

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung'un danışmanlığını yapan Chang Song-min.

"HENÜZ HAYATTA"

Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunun çok kötü olduğunu öne sürdü. Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, "Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu" dedi.

DE FACTO İKİNCİ LİDER OLDU

Kim Jong-un'un son dönemde siyaset sahnesinde yükselen kız kardeşi Kim Yo Jong'un ülke yönetimine dahil olduğunu söyleyen Chang Song-min, "Ülkenin yönetimini kardeşi üstlendi. Fakat henüz net bir geçiş süreci yaşanmadı. 33 yaşındaki kardeşi ülkeyi de facto ikinci lider olarak yönetiyor" ifadesini kullandı.

KALP AMELİYATI GEÇİRDİĞİ İDDİASI VAR

Nisan ayında kalbini tutarak yere yığıldığı iddiası ortaya atılan Kim Jong-un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülmüş ve Kuzey Kore liderinin uzun süre yoğun bakımda kaldığı açıklanmıştı. O dönemde Kim Jong-un'un yaşamını yitirdiği de öne sürülmüştü.

DE FACTO NE DEMEK?

De facto veya de fakto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiilî" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. "Kanuna göre" veya "hukukî olarak" anlamına gelen "de jure" ile karşıt olarak sıkça kullanılır.

Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti
Haber Yorumları (3)
IHTIYAR: OĞLUMUZ BİRAZ KİLO VERSE, HERŞEY HALLOLUR LEY LEY LEE
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SS: Adama kız kardeşini öldürteceksiniz sonunda uğraşmayın şu minik manyakla
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AKP Lİ: Kendisi icin Ayasofya ya gidip dua edicem.
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