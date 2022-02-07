Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi? ÇGHB bu akşam yok mu?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. ÇGHB 2 bugün Kanal D'nin yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 niye başlamadı, final mi oldu? ÇGHB 2 saat kaçta başlıyor? merak etti. İşte detaylar...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR NDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyordur. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında ÇGHB yer almadı.

KANAL D YAYIN AKIŞI

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Atakan Çelik : Üstyapı : 1-

Ayşegül Yılmaz : Üstyapı : 1-

Batuhan Soyaslan : Üstyapı : 1-

Cemile Canyurt : Üstyapı : 1-

Cenan Adıgüzel : Altyapı : 1-

Ebru Yücel : Altyapı : 3-

Emin Oğuz Çelebi : Altyapı : 1-

Emre Aslan : Altyapı : 6-

Evliya Aykan : Üstyapı : 1-

Ezgi Özyürekoğlu : Üstyapı : 1-

Fatma Tezcan : Üstyapı : 1-

Hacı Ahmet Ak : Altyapı : 1-

Hilmi Deler : Üstyapı : 1-

Metin Pıhlıs : Üstyapı : 1-

Ömer Faruk Çavuş : Altyapı : 1-

Safa Sarı : Üstyapı : 1-

Selen Esen : Altyapı : 1-

Tuğba Yılmaz : Altyapı : 15-

Yeşim Dursun : Altyapı : 21-

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