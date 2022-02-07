Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi? ÇGHB bu akşam yok mu?
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yok mu? merak ediliyor. Normalde Pazartesi günleri yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yok mu, niye başlamadı, final mi oldu? ÇGHB bu akşam yok mu? Detaylar sizlerle...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. ÇGHB 2 bugün Kanal D'nin yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 niye başlamadı, final mi oldu? ÇGHB 2 saat kaçta başlıyor? merak etti. İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyordur. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında ÇGHB yer almadı.
Atakan Çelik : Üstyapı : 1-
Ayşegül Yılmaz : Üstyapı : 1-
Batuhan Soyaslan : Üstyapı : 1-
Cemile Canyurt : Üstyapı : 1-
Cenan Adıgüzel : Altyapı : 1-
Ebru Yücel : Altyapı : 3-
Emin Oğuz Çelebi : Altyapı : 1-
Emre Aslan : Altyapı : 6-
Evliya Aykan : Üstyapı : 1-
Ezgi Özyürekoğlu : Üstyapı : 1-
Fatma Tezcan : Üstyapı : 1-
Hacı Ahmet Ak : Altyapı : 1-
Hilmi Deler : Üstyapı : 1-
Metin Pıhlıs : Üstyapı : 1-
Ömer Faruk Çavuş : Altyapı : 1-
Safa Sarı : Üstyapı : 1-
Selen Esen : Altyapı : 1-
Tuğba Yılmaz : Altyapı : 15-
Yeşim Dursun : Altyapı : 21-