Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ÇGHB yılbaşı özel bölümü izle!
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Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ÇGHB yılbaşı özel bölümü izle!

03.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:52
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ÇGHB yılbaşı özel bölümü izle!

Ekranların sevilen programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bu akşam ekranlara geliyor. Yılbaşı Özel bölümüyle birbirinden değerli isimleri ağırlayan ÇGHB 2 yeni bölümü neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ÇGHB yılbaşı özel bölümü izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümü bu akşam Kanal D'nin yayın akışında yer almadı

D'nin komedi show programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 pazar akşamları ekrana geliyor. BKM Mutfak'ın yeni oyuncu kadrosu her hafta izleyiciler ile buluşuyor. Program son olarak perşembe akşamı yılbaşı özel bölümü ile ekrana gelmişti. Kanal D'nin yayın akışında tekrar bölümü ile yer alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümü neden yok? ÇGHB 2 ne zaman yayınlanacak?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENI BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Program tekrar bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. ÇGHB 2 yeni yıl sebebiyle yeni bölümüne ara verdiği biliniyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL SON BÖLÜMÜ FULL İZLE

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ÇGHB yılbaşı özel bölümü izle!

ÇGHB 2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümü 10 Ocak Pazar akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER HAKKINDA

6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2'nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını Necati Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D'de!

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