Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin gilaburu hasadına katıldı
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Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin gilaburu hasadına katıldı

23.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:56
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin gilaburu hasadına katıldı

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Akkışla ilçesinde "gilaburu" meyvesinin hasadına katıldı.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Akkışla ilçesinde "gilaburu" meyvesinin hasadına katıldı.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, 2020 yılında coğrafi işaret alan Akkışla'da gilaburu meyvesinin hasadına, İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gamze İnkayası ile Akkışla Gilaburu Üreticileri Birliği Başkanı Osman Güner'le birlikte katıldı.

Hasatta konuşan Şahin, bugün yıllık 500 ton civarındaki hasadıyla öncü ilçelerden olan Akkışla'nın, coğrafi işaret alan gilaburusu ile öne çıktığını ifade etti.

Meyvenin Kayseri'nin özel ürünlerinden olduğunu vurgulayan Şahin, "Gilaburu, merkezi Kayseri olmak üzere, Sivas ve Yozgat'ta da yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlimizde yaklaşık 200-250 dekar kapama bahçemiz var. İlçede ev bahçelerinde de üretimi yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburunun son yıllarda Türkiye'de de rağbet gördüğüne dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Ekim ayında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Ayrıca Kayseri'ye de ciddi bir ekonomi sağlıyor. Türkiye'deki birçok meyve suyu üretim fabrikaları bu bölgeden aldıkları gilaburuları Türkiye'nin birçok yerine ulaştırıyor. Bizim için önemli olan bu bölgenin yerel ürünlerini ön plana çıkarmaktır."

Şahin, gelecek yıllarda meyvenin tanıtımı için kaymakamlık ve belediyeyle birlikte etkinlik yapacaklarını sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin gilaburu hasadına katıldı
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin gilaburu hasadına katıldı
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin gilaburu hasadına katıldı
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin gilaburu hasadına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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