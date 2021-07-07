Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor
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Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

- Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor Sivas'ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu, kendine has aromasının yanı sıra şifa deposu olarak da tüketiliyor Sivas'ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti...

- Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu, kendine has aromasının yanı sıra şifa deposu olarak da tüketiliyor

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu, kendine has aromasının yanı sıra şifa deposu olarak da tüketiliyor.

Kırmızı renkli ve nohut büyüklüğünde meyve veren Gilaburu ağacı genellikle İç Anadolu bölgesinde yetişiyor. Suyun bol olduğu kıyılarda ve sulak alanlarda yetişen Gilaburu meyvesi şifa deposu olarak da tüketiliyor. Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapılan gilaburu da kendine has tadı, kokusu ve aromasıyla damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor. Özellikle böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen Gemerek gilaburusu zararlı maddelerin de vücuttan atılmasını sağlıyor. Diğer meyveler gibi tüketilemeyen ve tadı acı olan gilaburu meyvesi 1 ay salamura edildikten sonra içecek olarak tüketiliyor. Gemerek Gilaburusu 2017 yılında Gemerek Kaymakamlığının girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Eşsiz lezzetin anavatanı Gemerek

Gemerek ilçesi sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Mehmet Güçlü, gilaburunun anavatanının Gemerek olduğunu belirterek, "Gilaburunun ana vatanı başta Gemerek, Gemerek'e yakın il ve ilçeler olmak üzere İç Anadolu'muzun birçok bölgesinde yetiştirilir. Özellikle dere boylarında, kıyılarda, sulak alanlarda gilaburu çok hızlı bir şekilde çoğalır ve yetişir. Gemerek gilaburusunu diğerlerinden ayıran en temel özelliği sulu, ince kabuklu ve iri taneli olmasıdır. Özellikle ağaç verimliliği açısından çok verimlidir. Ağaç başına meyve verimliliği 8 ile 10 kilo arasında değişmektedir. 3 yıllık kısa bir zaman zarfında da meyve vermeye başlar" dedi.

Şifa deposu olarak kullanılıyor

Güçlü, Gemerek gilaburusunun şifa deposu olduğunu söyleyerek, "Gemerek gilaburusu Eylül'ün sonu ve Ekim ayının başlarında hasat edilir. Tabi hasat edildiği dönemler diğer meyveler gibi tüketimi yapılmaz çünkü tadı acıdır. Bu acılığını gidermek için saklama kaplarında su içerisinde salamura edilir. 1-1 buçuk ay zarfında salamura olan gilaburu içecek olarak tüketim için hazır olur. Gilaburu tam bir şifa deposu. Özellikle böbrek hastaları için şifa deposudur. Böbrek kistlerinde, böbrek taşlarında, böbrek tembelliğinde tam bir şifa deposudur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Antioksidan özelliği vardır. Bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar" diye konuştu.

Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor
Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor
Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor
Coğrafi işareti alındı, kendine has özellikleriyle şifa dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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