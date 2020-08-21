CoD Black Ops Cold War ilk görsel, ilk bakış! Call of Duty Black Ops Cold War trailer | Detaylar için takipte kalın 26.8.2020
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CoD Black Ops Cold War ilk görsel, ilk bakış! Call of Duty Black Ops Cold War trailer | Detaylar için takipte kalın 26.8.2020

CoD, yepyeni bir oyunla sonbaharda yeniden oyun severlerle buluşacak. Yepyeni konusu ve geliştirilmiş grafikleriyle Call of Duty Black Ops Cold War konusu nedir? Yuri Bezmenov kimdir? Call of Duty Black Ops Cold War hakkında merak edilenler haberimizde.

CoD Black Ops Cold War ilk görsel, ilk bakış! Call of Duty Black Ops Cold War trailer | Detaylar için takipte kalın 26.8.2020
21.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:36

Activision tarafından geliştirilen Call of Duty'nin yeni oyunu duyuruldu. Oyun dünyasının köklü isimleri arasında yer alan CoD, çok yakında yeni oyunuyla geliyor.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR KONUSU

Activision, Treyarch ve Raven Software ortaklığıyla geliştirilen serinin, bu sonbaharda yeni oyunu piyasaya sürülecek. Adından da belli olduğu gibi, Soğuk Savaş dönemine odaklanıyor.

Black Ops oyunlarının ilk hikayesi 1960 yılında başlamıştı fakat sonradan ileri bir tarihe atlamıştı. Tekrar geriye dönük içerik hazırlayan Activision oyun severleri umutlandırdı.

İkinci oyun, ilk oyunun hikayesi ortak noktalara sahipti fakat oyuncular tarihin bu kadar ileri sarılmasını beklemiyordu. Geliştiricilerden Treyarch'ın tekrar eski döneme dönme isteği biliniyordu. İlk olarak Vietnam Savaşı'na odaklanacağı söylendi fakat son karar olarak Cold War'da anlaşmaya varılmış gibi duruyor.

CoD Black Ops Cold War ilk görsel, ilk bakış! Call of Duty Black Ops Cold War trailer | Detaylar için takipte kalın 26.8.2020
CoD Black Ops Cold War ilk bakış

Tanıtım videosunda eski KGB muhbiri Yuri Bezmenov'u görüyoruz. Dönem hakkında bazı bilgiler de veriliyor fakat detaylı bilgi için 26 Ağustos tarihini beklemeliyiz.

YURI BEZMENOV KİMDİR?

Sovyetler Birliği istihbarat ve gizli servisi olan KGB'nin eski ajanı Yuri Bezmenov, 1985 yılında ülkelerin istihbarat güçlerini kullanarak psikolojik savaşlar açtığını ifade etmiştir. Bu savaşların ne kadar etkili olduğunu ve nasıl yapıldığını dile getirmesiyle ün kazanmış bir muhbir oyunda konu edilecek.

CoD Black Ops Cold War ilk görsel, ilk bakış! Call of Duty Black Ops Cold War trailer | Detaylar için takipte kalın 26.8.2020
CoD Black Ops Cold War ilk görsel, ilk bakış! Call of Duty Black Ops Cold War trailer | Detaylar için takipte kalın 26.8.2020

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR ÇIKIŞ TARİHİ

26 Ağustos'ta detaylandırılacak olan oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

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