Çocukmuşuz Bilim Şenliği'nin Hazırlıkları Tamamlandı

Muş'ta yapılacak "ÇocukMUŞuz Bilim Şenliği" için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.



Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından organize edilen ve DAP İdaresi'nin finansal desteğiyle gerçekleştirilecek olan "ÇocukMUŞuz Bilim Şenliği", 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde başlayacak ve 2 Aralık tarihine kadar farklı konularda çeşitli konferans, konser ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Çocukluğa değer veren bir yaklaşımla icra edilecek Bilim Şenliği'nde, Çocuk Hakları ve Çocuk Güvenliği, Çocukların Gelişim Özellikleri, Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk ve Sanat, Çocuk ve Medya, Çocukla İletişim gibi 7 temel alanda etkinlikler gerçekleştirilecek. 20 Kasım 2017 Pazartesi günü Av. Türkay Asma, Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci ve Muş Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Abdülbari Aksoy'un katılacağı "Çocuklar ve Hakları" konulu panel ile açılışı yapılacak ÇocukMUŞuz Bilim Şenliği, Şubadap Grubunun konseri ve Doç. Dr. Neslihan Avcı'nın "Çocuk Olmak" adlı konferansı, ardından "Çılgınlarla Aramız İyi" Atölyeler çalışmalarıyla devam edecek. Tüm programların Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği Çocuk Bilim Şenliği'nde toplam 7 konferans, 7 atölye, 2 panel, 1 gösteri, 2 söyleşi ve 1 konser yer alacak. Program boyunca, çocuklar için düzenlenmiş "Oyun Parkuru"nun yanı sıra, anne, baba ve çocukların birlikte katılacağı atölyeler de yer almakta.



"Geri dönüşü en yüksek yatırım eğitimdir"



Bilim şenliği türü etkinliklere destek vermekle çocuklara önemli olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını söyleyen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bir toplumun kalkınmasının ancak onlara verilen değerle ölçülebileceğini söyledi. Başkan Demir, şunları kaydetti:



"Herkes çocukluk döneminden geçerek birey olur ve iyi geçirilmiş bu dönem ise bütün bir ömrü şekillendirir. İdare olarak, 'Kodlama Eğitimi' ve 'MuciT Bank' gibi proje desteği verdiğimiz eğitimlerle farklı fikirleri olan yenilikçi düşünceye sahip çocuk ve gençlere imkan sağlayarak; onlara değer veren ve onları anlayan bir kültürel ortamın oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zengin hayalleri olan mucit çocukların sayısını artırmak ve ülkemizin zengin beyinlerini çoğaltmak bizim elimizdedir. Yeter ki ulaşalım. Geleceğe ilişkin hedefler koyarak; düşünülmeyeni düşünen, proje geliştiren ve uygulayan bir nesil yetiştirmek kalkınmanın ön koşuludur. Aksi halde düşünmekten yoksun, hayatı sıradan yaşayan nesiller yetiştiririz. Bu yüzden çocuklara yapılan yatırım sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Çünkü geri dönüşü en yüksek yatırım eğitimdir." - MUŞ