Çocuklukta güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini 2 kattan fazla artırıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi A. Nilhan Atsü, çocukluk çağında yoğun güneş maruziyetine bağlı, bir seferden çok su toplamalı güneş yanığı yaşayan kişilerin erişkin yaşta cilt kanseri (melanom) riskinin 2 kattan daha fazla olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi A. Nilhan Atsü, çocukluk çağında yoğun güneş maruziyetine bağlı, bir seferden çok su toplamalı güneş yanığı yaşayan kişilerin erişkin yaşta cilt kanseri (melanom) riskinin 2 kattan daha fazla olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla güneş kremi kullanımı arttı. Ancak uzmanlar bu ürünlerin kullanımının yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukluk döneminde güneşe karşı korumanın kişiyi ilerleyen yıllarda görülebilecek cilt kanserinden de koruyacağını belirten İstanbul Kent Üniversitesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi A. Nilhan Atsü, "Çocukluktan itibaren sistematik olarak cildin güneşten korunması önemli. Önceki yıllarda bu bilinç yoktu. Şimdi artık genç anne ve babalara önerim çocuklarını erken yaşlardan itibaren korusunlar. Zaten yaşam boyu güneşin en yoğun alındığı yıllar, çocukluk ve genç erişkinlik dönemi. Anne babalar bu nedenle erken yaşlardan itibaren çocuklarını güneşten korusunlar" uyarısında bulundu.

"GÜNEŞ KREMLERİ DERMATOLOJİK DANIŞMANLIKLA ALINMALI"

Güneş kremlerinin dört mevsim kullanılması gerektiğine dikkat çeken Atsü, "Çünkü güneş cilt kanserleri ve cilt yaşlanmasında birinci derecede risk faktörü. Ancak bu zararları kontrol altına alınabilecek bir faktör. Bu nedenle yaz aylarında güneşli zamanlarda önemi çok daha artmakla birlikte 4 mevsim uygulamamızda fayda var. Onaysız, içeriği cilt tipine uygun olmayan, alerji testlerinden geçirilmemiş ürünlerle, tahriş, alerji, leke oluşumu ve kalıcı cilt rahatsızlıklarına kadar pek çok olumsuz olayla karşılaşılabilir. O nedenle önerimiz bu ürünlerin öncelikle dermatolojik danışmanlıkla alınması" şeklinde belirtti.

"İNTERNETTEN DEĞİL ECZANEDEN ALIN"

Öncelikle dermokozmetik adı verilen eczane kökenli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Atsü, "Ürünün eczaneden temin edilmesini öneriyorum. Pandemi koşulları gereği sanal alışveriş yaygınlaştı ama direkt olarak cildimize uygulayacağımız bu ürünlerin internet üzerinden alınmasındansa, dermatolojik danışmanlık sonrası eczaneden alınmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞE ÇIKMADAN YARIM SAAT ÖNCE UYGULAYIN"

Bu ürünlerin güneş temasından yarım saat önce uygulanması gerektiğini belirten Atsü son olarak şu uyarılarda bulundu:

"Güneşin yoğun olduğu mevsimler ve sahil tatilleri daha da önemli. Yüz için söyleyecek olursak 1/3 ( üçte bir ) çay kaşığı miktarında uygulanmalı. Sahil tatillerinde bu ürünleri ovalayarak deriye yedirmek yerine, koruyucu ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayın. En geç 3-4 saatte bir yenilensin. Sabah sürdükten sonra bütün gün o ürünün koruyacağını düşünmeyin. Bunun yanı sıra kar tatillerinde de ürünlerin aynı önemle kullanılması gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı