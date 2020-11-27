Çocukluk oyuncuları kimler? Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi izle!
27.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:11
Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars ikilisinin senaryosunu kaleme aldıkları dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çocukluk oyuncuları kimler? Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi izle!
8. bölüm ile bugün ekrana gelecek dizi Çocukluk oyuncuları kimler? Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi izle!Çocukluk dizisi bu akşam saat 20:00'da FOX ekranlarında yayınlanacak.
ÇOCUKLUK OYUNCULARI KİMLER?
Mahir Erdal Beşikçioğlu
Mavi Beren Gökyıldız
Gülay Selen Öztürk
Ayşegül Burcu Özberk
ÇOCUKLUK DİZİSİ FİNAL Mİ OLACAK?
5. bölümü ile ekrana gelecek dizi, izleyicilerin beğenisini kazandı. İsim konusunda ilk başlarda problem yaşayan yapım, bu soruna çözüm buldu. Yapımcıdan final kararı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.