Çocukluk ne zaman, saat kaçta? Çocukluk yeni bölüm fragmanı izle!

İlk sezonuyla televizyon ekranlarına gelen Çocukluk dizisi, yayın hayatına başlamadan önce değişen ismi ile gündem olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği merak ediliyor.

Çocukluk dizisi son zamanlarda en çok dikkat çeken işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çocukluk dizisi hangi gün? Çocukluk dizisi saat kaçta yayınlanıyor? Çocukluk dizisi hangi kanalda? Çocukluk konusu, oyuncuları... Çocukluk son bölüm full izle, Çocukluk son fragmanı, Çocukluk canlı izleme linki... Çocukluk yeni bölüm ne zaman?

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir'i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay'ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir. Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir'i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.

Hayalet'in iyi niyetle hamile bir kadını kocasının şiddetinden kurtarma çabası, başına büyük bela açar. Mahir onu kurtarmaya çalışırken, basit bir şiddet vakası olarak başlayan olay, çığırından çıkarak Hayalet'le Mahir'in geçmişindeki karanlık sırların, acıların açığa çıkmasına neden olur. Mahir, Ayşegül ve Mavi için bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacaktır.

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir ve Gülay yıllar sonra yüz yüze gelmişlerdir. Bu yüzleşmenin ardından ikisinin de derinlere gömdüğü eski yaraları açılır. Mahir geçmişteki acılarından kaçmak için ise kendini Dodo'ya yeni bir aile bulmaya verir. Mahir'deki tuhaflığı fark eden Ayşegül, Mahir'in ona açılması için uğraşır. Nene ise Mahir ile Gülay'ın arasındaki ilişkiyi merak eden Mavi'ye yardım edebilmek için Gülay'ın yanında işe girer. Bu sırada Mavi de anne özlemi çeken Zeynep'e kendince yardım etmek için bir takım dolaplar çevirir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ GÜN?

Çocukluk dizisi yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara geliyor.

ÇOCUKLUK HANGİ KANALDA?

Dizi, Fox TV'de yayınlanmaktadır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ SON BÖLÜM FULL İZLE

ÇOCUKLUK SON FRAGMANI



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