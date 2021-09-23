Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor - Haberler Magazin
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Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yakın bir zaman önce sosyal medya hesabı açarak paylaşım yapmaya başlayan başarılı sunucu Müge Anlı, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Anlı'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaya başladı.

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı. Kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaşan Anlı, günlük hayatından ve programından kesitleri de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞIYOR

Dün saçlarını kıvırcık yaptıran Anlı, annesinin kendisini çocukluk haline benzetmesiyle yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Çocukluk fotoğrafıyla şu anki halini takipçileriyle paylaşan başarılı sunucu, "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notunu yazdı.

Anlı'nın paylaşımına dakikalar içinde binlerce yorum yapılırken 177 binden fazla da beğeni aldı.

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor - Haberler Magazin
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